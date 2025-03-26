Встроенная графика Ryzen показала быстродействие на уровне RTX 3070

На YouTube-канале Iceberg Tech продемонстрировали, какую производительность можно в рабочих программах и современных играх получить от AMD Ryzen AI 9 HX 370 и RX 7600M XT.

© Ferra.ru

Протестированные игры запускались в 1080p, 1440p, 4К.

Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p с низким пресетом, ТАА. Средняя производительность с этими настройками равнялась 56 к/с (890М) и 122 к/с (7600М ХТ). При переключении на ультра-графику с ТАА этот показатель составлял у AMD 75 к/с. В 1440p с пресетом Medium, TAA удалось с 7600М ХТ получить в среднем 65 к/с, в 1080p с RT Ultra, FSR Quality — 39 к/с.

Kingdom Come: Deliverance II шла в 1080p со средней графикой, FSR АА. С 890 М здесь средняя частота кадров была на уровне 42 к/с, с 7600 М ХТ — 94 к/с. В 1080p с высоким пресетом, TAA удалось в среднем с AMD получить 76 к/с, с ультрами, ТАА — 53 к/с. В 1440p играть тоже вполне можно было: со графикой Medium и FSR AA средний показатель FPS составлял 62 к/с, с высокой графикой и FSR AA — 50 к/с и с ультра-пресетом и FSR AA — 37 к/с.

Red Dead Redemption тестировалась в 1080p с высокой графикой и FSR AA. Здесь производительность в среднем составляла 76 к/с (890М) и 143 к/с (7600М ХТ).

Игра Black Myth Wukong шла с 890 М просто ужасно. Её пришлось запускать в 1080p с низким пресетом и FSR AA, но частота кадров в среднем составляла в ней 34 к/с, а с низкой графикой и FSR 65% - 56 к/с. В то же время с 7600М ХТ на низких настройках графики с FSR AA удалось получить 75 к/с.

GTA V Enhanced запускалась в 1080p с высоким пресетом, RT Very High, FSR Quality. 890 М выдавала здесь в среднем 52 к/с, RX 7600M XT — 118 к/с.

© Iceberg Tech

© Iceberg Tech

Spider-Man 2 шёл в 1080p со средней графикой и FSR AA. В среднем в этой игре частота кадров составляла 36 к/с (890М) и 67 к/с (7600М ХТ).

В игре Apex Legends в 1080p с пресетом Low, Uncapped средняя производительность равнялась 159 к/с (890М) и 245 к/с (7600М ХТ).

Похожая история с Counter Strike 2. Она тестировалась в 1080p с низким пресетом, FSR Off. При таких условиях с 890 М удалось получить 146 к/с, с 7600 М ХТ — 179 к/с.

Игра Marvel Rivals шла в 1080p с пресетом Minimum, FSR Quality. Средний FPS здесь равнялся 70 к/с (890М) и 152 к/с (7600М ХТ).

Все результаты RX 7600M можно посмотреть на видео ниже (с разными настройками графики и разным разрешением).

Вывод

В среднем в Full HD разница между 890 М и 7600М ХТ составляла 82% (73 к/с и 133 к/с соответственно).

Напомним, Radeon RX 7600M вышла в начале 2023 г. Это видеокарта с 8 ГБ оперативной памяти GDDR6, которая равна по своей производительности ноутбучным вариантам GeForce RTX 3070 или RTX 2080 Super и превосходит по быстродействию ноутбучную RTX 3060 на 15−20%, в зависимости от условий.

А встроенная графика 890M в новых Ryzen AI 9 оказалась ЕЩЁ быстрее. Впрочем, делайте скидку на то, что тестировался, по сути, наиболее дорогой флагманский Ryzen 9, и на то, что тестировался он в мини-ПК, а не ноутбуке, то есть при более вольготных условиях охлаждения. Но в любом случае вы получаете производительность RX 580 на «встройке» и возможность активировать «лучи» без использования дискретной видеокарты — это уже само по себе впечатляюще.