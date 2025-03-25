ОС «Аврора» стала совместима с популярным игровым движком

Игровой движок Unreal Engine 4 от Epic Games был впервые успешно запущен на российской операционной системе «Аврора». Представители департамента разработки ОС сообщили «Известиям», что портирование стало возможным благодаря усилиям студента Московского авиационного института (МАИ).

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Александр Навроцкий, магистрант МАИ, адаптировал исходный код Unreal Engine 4 для работы под управлением «Авроры 5», используя «Аврора SDK». В настоящее время проект демонстрирует принципиальную возможность переноса популярного движка на отечественную платформу.

Разработчик отметил, что в дальнейшем планирует усовершенствовать отображение текстур, реализовать поддержку альбомной ориентации экрана и обеспечить соответствие приложения требованиям безопасности, принятым в ОС «Аврора».

В перспективе стоит задача сравнения производительности Unreal Engine 4 на «Авроре» и ОС Android. Также заявлен переход на графический API Vulkan, который заменит OpenGL ES, и рассматривается возможность адаптации более современной версии движка – Unreal Engine 5.

В департаменте разработки ОС «Аврора» подчеркнули, что данный успех отражает возрастающий интерес к платформе как со стороны технического сообщества, так и в академической среде. По мнению представителей компании, доступность устройств на «Авроре» для физических лиц способствует расширению ее экосистемы. Компания заявила о намерении продолжать развитие инструментов разработки для стимулирования создания нового программного обеспечения под ОС «Аврора».

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