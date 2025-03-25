ОС «Аврора» стала совместима с популярным игровым движком

"Известия": в МАИ адаптировали Unreal Engine 4 под ОС "Аврора"
Игровой движок Unreal Engine 4 от Epic Games был впервые успешно запущен на российской операционной системе «Аврора». Представители департамента разработки ОС сообщили «Известиям», что портирование стало возможным благодаря усилиям студента Московского авиационного института (МАИ).
Александр Навроцкий, магистрант МАИ, адаптировал исходный код Unreal Engine 4 для работы под управлением «Авроры 5», используя «Аврора SDK». В настоящее время проект демонстрирует принципиальную возможность переноса популярного движка на отечественную платформу.
Разработчик отметил, что в дальнейшем планирует усовершенствовать отображение текстур, реализовать поддержку альбомной ориентации экрана и обеспечить соответствие приложения требованиям безопасности, принятым в ОС «Аврора».
В перспективе стоит задача сравнения производительности Unreal Engine 4 на «Авроре» и ОС Android. Также заявлен переход на графический API Vulkan, который заменит OpenGL ES, и рассматривается возможность адаптации более современной версии движка – Unreal Engine 5.
В департаменте разработки ОС «Аврора» подчеркнули, что данный успех отражает возрастающий интерес к платформе как со стороны технического сообщества, так и в академической среде. По мнению представителей компании, доступность устройств на «Авроре» для физических лиц способствует расширению ее экосистемы. Компания заявила о намерении продолжать развитие инструментов разработки для стимулирования создания нового программного обеспечения под ОС «Аврора».
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