EGS раздаст Deliver At All Costs сразу после выхода игры

Компания Konami объявила, что новый экшен Deliver At All Costs можно будет бесплатно и навсегда забрать в Epic Games Store в течение первой недели после выхода игры — с 22 мая по 29 мая 2025 года.

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События Deliver At All Costs происходят в 1959 году в полуоткрытом мире, вдохновленном эстетикой 50-х годов. Главный герой, курьер Уинстон Грин, выполняет необычные задания, доставляя грузы и оставляя за собой разрушения. Игрокам предстоит управлять разнообразным транспортом, включая грузовики и багги, в условиях интерактивных и разрушаемых локаций.

Помимо Epic Games Store, Deliver At All Costs выйдет в Steam и GOG, а также на PS5 и Xbox Series, но там забрать игру бесплатно не получится.