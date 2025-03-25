Xiaomi выпустила дешевый игровой монитор с 2K и 240 Гц

Xiaomi представила новый игровой монитор Redmi G27Q 240Hz, предлагающий современный дизайн и сбалансированные технические характеристики по доступной цене. Об этом сообщает портал ITHome.

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Монитор оснащается экраном Fast IPS с разрешением 2560х1440 пикселей, частотой обновления изображения 240 Гц и яркостью до 400 нит. Углы обзора дисплея составляют 178 градусов, а время отклика матрицы — всего 1 мс (GTG). Кроме того, были заявлены поддержка технологии AMD FreeSync Premium и охвата цветовых пространств DCI-P3 и sRGB на 95% и 100% соответственно.

Судя по промо-постеру, дисплей можно переворачивать в вертикальное положение, что расширяет сценарии его использования. Монитор получил два разъема DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0 для подключения к различным устройствам.

Redmi G27Q 240Hz предлагается в Китае за 1199 юаней (около 13,7 тыс. руб.). Появится ли монитор за пределами КНР, пока неизвестно. Примечательно, что в ассортименте Redmi имеется другая модель G27Q с более низкой частотой обновления, что может вызвать путаницу у неопытных пользователей.

Ранее был представлен большой и очень дорогой телевизор на 116 дюймов.