People: актеров Дженнифер Энистон и Педро Паскаля связывали деловые отношения

Голливудских актеров Дженнифер Энистон и Педро Паскаля связывают только деловые отношения. Об этом сообщает издание People. Инсайдер из окружения звезд заявил, что 23 марта Дженнифер Энистон и Педро Паскаль пришли в бар Tower, который находится в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, чтобы "лучше узнать друг друга". Источник отметил, что встреча была деловой. По словам собеседника издания, 56-летней актрисе нравится энергия 49-летнего Педро Паскаля, и она хотела бы поработать с ним. В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Дженнифер Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах. "Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь", — отметил собеседник издания.