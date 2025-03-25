В РФ хотят разработать процессор под отечественную игровую консоль

Новый процессор, предназначенный для отечественной игровой приставки, хотят разработать в России.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующее поручение Министерство промышленности и торговли России дало МЦСТ — российской частной компании, которая разработала процессор «Эльбрус».

Отмечается, что разработка сценария производства консоли поручена Сколковскому институту науки и технологии (Сколтех), а определение её характеристик — холдингу Flups.

«Новый игровой процессор будет разработан в 2026 году, производить его планируют в Китае, а общая стоимость процессора оценивается в районе 20 млрд рублей», — говорится в материале.

В январе газета Financial Times сообщала о планах ЕС запретить поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox.