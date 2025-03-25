Льюис Хэмилтон попал на обложку F1 25

С 2021 года компания Codemasters выпускает официальную видеоигру F1 по мотивам чемпионата мира Формулы 1. Традиционно обложку дисков украшают главные герои того или иного сезона серии. Неудивительно, что в 2025 году лицом релиза F1 25 стал Льюис Хэмилтон.

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20 января 2025 года семикратный чемпион мира официально стал пилотом Ferrari в Формуле 1, а трансфер британца в команду из Маранелло стал одним из главных событий серии за последние годы. Именно Льюис Хэмилтон в красном комбинезоне Скудерии украсит диск с игрой в исполнении Iconic Edition, которая заменит прежнюю версию Champion's Edition.

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Релиз игры в формате видео трейлера анонсирован на 26 марта, а появление игры в продаже ожидается в мае. Геймеры ожидают, что F1 25 представит обновлённый режим карьеры My Team. После существенного обновления физики для F1 24, скорее всего, в этой области не будет больших изменений, но не исключено, что в игру вернутся классические болиды и автодромы.