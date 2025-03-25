Какой будет русская озвучка A Way Out

Студия Mechanics VoiceOver выпустила 8-минутный ролик, демонстрирующий русскую локализацию кооперативного экшена A Way Out. Видео включает сцены с диалогами главных героев — Винсента и Лео.

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A Way Out, вышедшая в 2018 году, рассказывает о побеге двух заключенных и их борьбе за свободу. Mechanics VoiceOver подчеркивает важность передачи эмоций и индивидуальности героев.

Дата выхода русской озвучки A Way Out пока не известна. Поддержать проект можно через платформы Boosty и DonationAlerts, что ускорит завершение работы. На момент публикации студия собрала около 200 тысяч рублей из необходимых 350.