В Сеть слили характеристики VR-гарнитуры Valve Deckard

Инсайдер под ником SadlyItsDadley опубликовал в X.com характеристики инженерного образца новой VR-гарнитуры Valve — Deckard.

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Стоит сразу отметить, что речь идет о промежуточном варианте устройства — вовсе не факт, что релизный вариант будет точно таким же.

Но как бы то ни было, инженерный образец получил ARM-чип Snapdragon 8 Gen 3, как у топовых Android-смартфонов вроде Xiaomi 14 и Galaxy S24.

Гарнитура использует 2.8-дюймовые LCD-экраны от JDI с разрешением 2160 × 2160 пикселей на глаз и частотой обновления 120 Гц. Также в конструкцию входят две камеры для отслеживания глаз и четыре камеры для пространственной ориентации (SLAM).

Сообзается, что показанный образец — это этап PoC-F (Proof of Concept — Final), который предшествует стадии инженерной валидации. Если тесты пройдут успешно, в финальной версии может сохраниться тот же набор компонентов. А может и нет.

Напомним, что Valve не выпускала новые VR-устройства с 2019 года, когда вышел шлем Index за $999. Новый Deckard, судя по слухам, станет более легким и автономным решением — вероятно, с прицелом не только на энтузиастов, но и на массового пользователя. Релиз может состояться уже в 2025 году.