Samsung выпустит недорогие игровые OLED-мониторы

Samsung собирается ускорить переход пользователей с LCD на OLED, предложив более дешевые игровые мониторы.

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Компания уже контролирует 71% рынка OLED-мониторов и планирует увеличить поставки на 50% в 2025 году — более 2 млн устройств. Основной ставкой станет технология QD-OLED.

Успех новейшего 27-дюймового 4K-монитора Odyssey G8 с пиксельной плотностью 166 ppi вдохновил Samsung на расширение линейки.

Уже в следующем квартале выйдет Odyssey G6 с разрешением QHD и частотой 500 Гц — самая высокая для OLED-панелей. Samsung называет его «прорывом» для рынка.

Чтобы конкурировать с LCD, компания снизит цены и представит более доступные модели. В частности, в сегменте до $400, где сейчас лидируют LCD-решения вроде Acer XV272U. При этом пока не ясно, какими характеристиками придется пожертвовать ради снижения стоимости.

Samsung уверена, что превосходство изображения OLED и технологические инновации ускорят массовый переход от LCD уже в этом году.