Samsung показал монитор, показывающий 3D-картинку без очков

Samsung анонсировала линейку игровых мониторов 2025 года, в числе которых — флагманский Odyssey 3D G90XF.

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Это 27-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой объемного изображения без очков — благодаря технологии слежения за глазами и специальной линзе. Для запуска 3D-контента используется приложение Reality Hub.

В компании уже сотрудничают с разработчиками игр — Nexon и Neowiz — для адаптации проектов под новый формат. Монитор также умеет конвертировать обычное видео в 3D, используя ИИ.

Помимо главной фишки, новинка получила частоту 165 Гц, отклик 1 мс (GtG), поддержку FreeSync Premium и G-Sync Compatible, а также адаптивную подсветку корпуса Edge Lighting, синхронизированную с игрой.

Одновременно были представлены и другие модели: Odyssey OLED G8 — первый в мире 27-дюймовый 4K-монитор с частотой 240 Гц, и широкоформатный Odyssey G9 с 49-дюймовым изогнутым дисплеем. Все устройства уже доступны для предзаказа.