Разогнанная Nintendo Switch способна запускать игры в 100 fps

Даже несмотря на устаревшее «железо», модифицированная Nintendo Switch способна выдавать до сотни кадров в секунду в тяжёлых играх.

YouTube-блогер Naga показал, как разогнанная консоль с увеличенной до 8 ГБ оперативкой справляется с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Skyrim почти на 100 fps.

Менее требовательные тайтлы вроде Sonic Superstars, Zelda: Skyward Sword HD и Prince of Persia: The Lost Crown стабильно держат 120 fps.

Хотя такая Switch всё ещё слабее грядущей Switch 2, этот эксперимент показывает, что будущая консоль вполне сможет обеспечить высокую частоту кадров как в новых, так и в обратимо совместимых играх.

По слухам, Switch 2 получит дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой VRR — это откроет дорогу режимам с 40 fps и сделает даже 30 fps-геймплей визуально плавнее.

Полноценный анонс Nintendo Switch 2 ожидается уже 2 апреля на специальной презентации Direct.