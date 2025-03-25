PS5-версия Indiana Jones and the Great Circle получила дату выхода

Microsoft объявила дату выхода PS5-версии приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle — игра появится на консоли Sony 17 апреля.

© Ferra.ru

Ранее проект был временным эксклюзивом для Xbox Series и ПК.

На PS5 будут доступны стандартное и премиальное издания — последнее откроет ранний доступ с 15 апреля. Сразу с релиза игра получит сюжетное дополнение The Order of Giants, оно появится одновременно на всех платформах.

Напомним, что оригинальная версия Indiana Jones and the Great Circle вышла еще 9 декабря 2024 года и получила высокие оценки. Правда поначалу проект был доступен лишь на ПК и Xbox Series X/S. На Metacritic у неё 86 баллов из 100, а в Steam — 90% положительных отзывов.