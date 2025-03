Бюджетный компьютер с Ryzen 5 5500 и RTX 4060 испытали в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какую производительность в Full HD дают RTX 4060 и Ryzen 5 5600.

Assassin’s Creed Shadows шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь составляла 60 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре равнялся 163 к/с.

В игре Forza Horizon 5 с графикой Custom удалось в среднем получить 123 к/с.

Grand Theft Auto V Enhanced Edition тестировалась с графикой Very High, DLSS Native (DLAA). Средняя производительность в игре составляла 114 к/с.

PUBG шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 138 к/с.

Игра The Last of Us Part 1 тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь была на уровне 69 к/с.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.

Вывод

В среднем во всех протестированных играх FPS в 1080p составлял 101 к/с.

Тестовый стенд: