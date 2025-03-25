Бюджетный компьютер с Ryzen 5 5500 и RTX 4060 испытали в играх в 2025 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какую производительность в Full HD дают RTX 4060 и Ryzen 5 5600.
Assassin’s Creed Shadows шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь составляла 60 к/с.
Counter-Strike 2 запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре равнялся 163 к/с.
В игре Forza Horizon 5 с графикой Custom удалось в среднем получить 123 к/с.
Grand Theft Auto V Enhanced Edition тестировалась с графикой Very High, DLSS Native (DLAA). Средняя производительность в игре составляла 114 к/с.
PUBG шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 138 к/с.
Игра The Last of Us Part 1 тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь была на уровне 69 к/с.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В среднем во всех протестированных играх FPS в 1080p составлял 101 к/с.
Тестовый стенд:
- видеокарта Galax GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X 8GB GDDR6;
- процессор AMD Ryzen 5 5600;
- оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz;
- матплата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
- блок питания Corsair CX750M 750W;
- SSD WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
- система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB V2.