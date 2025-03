Для Stellaris анонсировали девятый сезон

Студия Paradox Interactive анонсировала очередной набор дополнений для космической стратегии Stellaris. В девятый сезон поддержки игры войдут сразу три крупных аддона:

BioGenesis (дата выхода: 5 мая 2025 года). Возьмите под управление силы природы. Разрабатывайте живые корабли и задавайте курс своему государству с помощью передовых генетических инструментов. Какой путь вы изберете: райское процветание или покорение звезд с помощью живого оружия?

Shadows of the Shroud (дата выхода: 3-й квартал 2025 года). Псионическое измерение сулит неслыханную силу… но какой ценой? Shadows of the Shroud — полная переработка псионического пути возвышения, добавляющая в игру новые моральные выборы, верность Покровителям и совершенно новые способы взаимодействия с загадочным Покровом.

Infernals Species Pack (дата выхода: 4 квартал 2025 года). Станьте кузнецом своего счастья в дополнении Infernals Species Pack — самом внушительном на сегодняшний день наборе рас. Ваш народ привык к беспощадной жаре и жестокой природе. Экстремальные условия — ваша родная стихия, способная помочь вам перекроить галактику. Сможете ли вы добиться процветания под опаляющими лучами — или станете жертвой тех сил, которые попытаетесь себе подчинить?

Набор девятого сезона можно приобрести в Steam уже сейчас за 2489 рублей. В подарок за покупку вы сразу же получите небольшое DLC с новым портретом лидера и уникальными анимациями для него.