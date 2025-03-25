В Steam стартовал Фестиваль градостроения и симуляторов колоний со скидками на сотни игр
24 марта в Steam начался Фестиваль градостроения и симуляторов колоний — он посвящён играм в стратегическом жанре, где нужно обустраивать свои города и целые внеземные поселения. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале градостроения и симуляторов колоний в Steam
- Cities: Skylines — 159 рублей (- 90%)
- Frostpunk 2 — 1330 рублей (- 30%)
- Settlement Survival — 355 рублей (- 50%)
- Rimworld — 879 рублей (- 20%)
- Cataclismo — 649 рублей (- 35%)
- Medieval Dynasty — 974 рубля (- 35%)
- Manor Lords — 1049 рублей (- 30%)
- Tropico 6 — 804 рубля (- 65%)
- Against the Storm — 499 рублей (- 50%)
- Farthest Frontier — 715 рублей (- 35%)
- Terra Nil — 449 рублей (- 50%)
- Timberborn — 840 рублей (- 30%).
Фестиваль градостроения и симуляторов колоний в Steam продлится до 31 марта включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.