В Steam стартовал Фестиваль градостроения и симуляторов колоний со скидками на сотни игр

Чемпионат.com

24 марта в Steam начался Фестиваль градостроения и симуляторов колоний — он посвящён играм в стратегическом жанре, где нужно обустраивать свои города и целые внеземные поселения. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал Фестиваль градостроения
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Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале градостроения и симуляторов колоний в Steam

  • Cities: Skylines — 159 рублей (- 90%)
  • Frostpunk 2 — 1330 рублей (- 30%)
  • Settlement Survival — 355 рублей (- 50%)
  • Rimworld — 879 рублей (- 20%)
  • Cataclismo — 649 рублей (- 35%)
  • Medieval Dynasty — 974 рубля (- 35%)
  • Manor Lords — 1049 рублей (- 30%)
  • Tropico 6 — 804 рубля (- 65%)
  • Against the Storm — 499 рублей (- 50%)
  • Farthest Frontier — 715 рублей (- 35%)
  • Terra Nil — 449 рублей (- 50%)
  • Timberborn — 840 рублей (- 30%).

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний в Steam продлится до 31 марта включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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