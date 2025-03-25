В Steam стартовал Фестиваль градостроения

24 марта в Steam начался Фестиваль градостроения и симуляторов колоний — он посвящён играм в стратегическом жанре, где нужно обустраивать свои города и целые внеземные поселения. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале градостроения и симуляторов колоний в Steam

Cities: Skylines — 159 рублей (- 90%)

Frostpunk 2 — 1330 рублей (- 30%)

Settlement Survival — 355 рублей (- 50%)

Rimworld — 879 рублей (- 20%)

Cataclismo — 649 рублей (- 35%)

Medieval Dynasty — 974 рубля (- 35%)

Manor Lords — 1049 рублей (- 30%)

Tropico 6 — 804 рубля (- 65%)

Against the Storm — 499 рублей (- 50%)

Farthest Frontier — 715 рублей (- 35%)

Terra Nil — 449 рублей (- 50%)

Timberborn — 840 рублей (- 30%).

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний в Steam продлится до 31 марта включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.