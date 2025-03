Microsoft анонсировала игру про Индиану Джонса для PlayStation 5

Владельцы PlayStation 5 (PS5) скоро смогут отправиться на поиски приключений вместе с Индианой Джонсом. Microsoft объявила о выходе игры Indiana Jones and the Great Circle на консоли Sony уже 17 апреля. Ранее проект, разработанный MachineGames, на протяжении шести месяцев был эксклюзивом для Xbox Series X и S, а также ПК. Об этом сообщает издание DTF.

© MachineGames

Релиз на PS5 не будет простым портированием. Игроков ждет дополнительный контент в виде сюжетного расширения под названием The Order of Giants. Это DLC также станет доступно и на Xbox с ПК. Кроме того, для фанатов подготовлено коллекционное издание с уникальными физическими бонусами, включая глобус и стилизованный блокнот.

На PlayStation 5 игра будет представлена в стандартном и премиальном изданиях. Покупатели Premium-версии получат возможность начать прохождение на два дня раньше – уже с 15 апреля. Предзаказ на обе версии уже открыт.

Выпуск Indiana Jones and the Great Circle на PS5 – часть стратегии Microsoft по расширению охвата своих игровых проектов. В последние годы компания активно портирует бывшие эксклюзивы Xbox на платформы конкурентов. Ранее на PlayStation 5 уже вышли такие хиты, как Hi-Fi RUSH, Pentiment, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Mythology: Retold.

Indiana Jones and the Great Circle заслужила признание критиков и игроков, став одной из наиболее высокооцененных игр 2024 года. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет внушительные 86 баллов из 100.