Maibenben представил в РФ игровой ноутбук X16D

Maibenben представил в России игровой ноутбук X16D с видеокартой RTX 4060
Китайский бренд Maibenben выпустил на российском рынке игровой ноутбук X16D.
Целевой аудиторией производитель из Поднебесной называет профессиональных геймеров и создателей контента.
Новинка оснащена процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц.
Заявлена поддержка MUX Switch, доступна двухканальная память DDR5 и накопитель PCIe 4.0 SSD.
Технические характеристики кратко обозначены на данном слайде.
Цена ноутбука Maibenben X16D в России равна 128990 руб.