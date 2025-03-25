Maibenben представил в России игровой ноутбук X16D с видеокартой RTX 4060

Российская Газета

Китайский бренд Maibenben выпустил на российском рынке игровой ноутбук X16D.

Maibenben представил в РФ игровой ноутбук X16D
© Российская Газета

Целевой аудиторией производитель из Поднебесной называет профессиональных геймеров и создателей контента.

Новинка оснащена процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц.

Заявлена поддержка MUX Switch, доступна двухканальная память DDR5 и накопитель PCIe 4.0 SSD.

Технические характеристики кратко обозначены на данном слайде.

Цена ноутбука Maibenben X16D в России равна 128990 руб.

Игры