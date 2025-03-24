Ютубер MrSavage убил врага в Fortnite в километре от монитора

Любители шутеров способны убивать противников на огромных расстояниях — но только внутри самих игр. А вот ютубер и киберспортсмен MrSavage решил сделать все наоборот и продемонстрировал свои умения в Fortnite, сидя в целом километре от монитора.

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Чтобы еще усложнить себе задачу, MrSavage провел игровую сессию на свежем и морозном воздухе Лофотенских островов (Норвегия), расположенных за полярным кругом.

После многочисленных неудач, ютубер сумел убить другого игрока в Fortnite, сидя при этом в 1161 метре от монитора и пользуясь телескопом со 100-кратным приближением. Благодаря этому MrSavage навсегда вписал свое имя в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. С чем мы его и поздравляем!