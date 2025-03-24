Китайские компании начали массовое производство RTX 4090 с 48 ГБ памяти

Несмотря на то, что NVIDIA никогда официально не выпускала RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти, китайские энтузиасты и моддерские компании наладили массовое производство таких моделей для ИИ-кластеров и серверов.

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Оснащённые двойными PCB от RTX 3090 Ti и чипами памяти с обеих сторон платы, эти карты предназначены не для геймеров, а для задач ИИ и LLM. Самая свежие новинки — версии с жидкостным охлаждением и трёхвентиляторными радиаторами.

Устройство при этом остаётся односалазным, что удобно для серверных ферм. В продаже появляются модели с наклейками, подтверждающими объём памяти.

© VideoCardz.com

© VideoCardz.com

Средняя цена составляет 24 000 юаней (около $3500), что почти вдвое дороже обычной RTX 4090 в Китае. При этом RTX 6000 ADA с аналогичным объёмом памяти стоит почти вдвое больше, так что для специалистов — это выгодная альтернатива.

Но стоит отметить, что на фоне интереса к таким решениям, растёт и число мошеннических схем: пользователи жалуются на подделки без GPU или памяти.