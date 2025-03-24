В Китае стартовали продажи игрового ноутбука с RTX 5090

На площадке JD.com начался прием заказов на флагманский игровой ноутбук MSI Titan 18 Pro 2025 года.

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В топовой конфигурации он оснащен процессором Intel Core Ultra 9-285HX, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем на 4 ТБ. За графику отвечает мощная мобильная видеокарта NVIDIA RTX 5090 с TDP 175 Вт. Старт продаж — 31 марта, цена — 36 999 юаней (около $5100), с учетом субсидии — 34 999 юаней.

Устройство получило гигантский 18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением 3840 × 2400 точек, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Экран охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Также предусмотрена веб-камера с разрешением 1080p и поддержкой ИК-распознавания лиц.

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Корпус оформлен в фирменном геймерском стиле MSI с RGB-подсветкой клавиш и световой полосой Aurora Matrix. Внутри — система охлаждения с двумя вентиляторами, семью тепловыми трубками и четырьмя радиаторами.

Из портов доступны Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Ethernet RJ45, SD-картридер и три USB-A.