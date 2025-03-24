MSI случайно раскрыла версию NVIDIA RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти

MSI ненарочно подтвердила существование версии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти.

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Упоминание о ней появилось на официальном сайте производителя — в разделе совместимого оборудования для материнских плат на чипсете X870. На это обратил внимание пользователь Reddit под ником Due-Bee-9574.

В списке значится модель RTX 5080 с 24 576 МБ видеопамяти, что явно намекает на расширенную версию. При этом стандартная версия RTX 5080 с 16 ГБ по какой-то причине в перечне отсутствует.

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Не исключено, что это была простая ошибка сотрудника MSI, но интерес в том, что это уже не первое появление продвинутой RTX 5080 в материалах компании.

Ранее MSI показывала коробку RTX 5080 24 ГБ в спецверсии Vanguard Launch Edition в собственных рекламных материалах. Это косвенно подтверждает планы по выпуску более мощной модификации, о которой ранее сообщали инсайдеры.