NVIDIA назвала причины возгораний видеокарт RTX 50XX

NVIDIA прокомментировала случаи возгорания видеокарт серии RTX 50XX, обвинив в происходящем некачественные кабели и старые блоки питания.

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Именно с такой позицией выступил старший технический менеджер компании Ларс Вайнанд на подкасте GameStar Talk. Он подчеркнул, что все инциденты связаны с использованием сторонних компонентов, а не фирменных адаптеров NVIDIA.

По его словам, ни одного возгорания с комплектным переходником пока зафиксировано не было.

Однако известный оверклокер Der8auer подверг это заявление критике. Он отметил, что большинство владельцев RTX 5090 просто не используют переходники, так как у них уже есть блоки с разъемом 12VHPWR.

Более того, в интернете есть фото и сообщения, подтверждающие оплавление оригинальных адаптеров NVIDIA. По мнению Der8auer, настоящая причина — это инженерные просчеты самой компании, которая не предусмотрела эффективные системы защиты от перегрева и возгорания.