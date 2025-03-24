Radeon RX 9070 XT Sakura Atlantis получила встроенный ароматизатор

Компания Yeston представила видеокарту Radeon RX 9070 XT Sakura Atlantis, особенностью которой стало наличие встроенного ароматизатора с запахом «морской волны». Об этом сообщает портал «Хабр».

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Производитель позиционирует нововведение в своей видеокарте как нестандартное решение для геймеров, желающих улучшить впечатления от использования ПК. Как выяснили эксперты Gamers Nexus при разборке устройства, ароматизатор расположен под одним из вентиляторов охлаждающей системы. Несмотря на отсутствие возможности замены этого элемента, он действительно изменяет запах внутри корпуса компьютера во время работы устройства.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT Sakura Atlantis оснащена графическим чипом Navi XTX 48, который содержит 4096 потоковых процессоров. Она также предлагает 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и 256-битную шину. В стандартном режиме графический чип работает на эталонных частотах, заявленных AMD: 2400 и 2970 МГц, тогда как в режиме разгона игровая частота составляет 2520 МГц, а в режиме Boost — 3060 МГц.

Рекомендованная стоимость Radeon RX 9070 XT Sakura Atlantis составляет 5099 юаней (около 59 тыс. руб.).

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