Свежее обновление ломает видеокарты RTX 40XX

Пользователи видеокарт Nvidia GeForce RTX 30-й и 40-й серий пожаловались на многочисленные проблемы из-за обновления драйвера до версии R570 и выше. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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По словам пользователей, сбой вызывает BSOD, системные зависания и критические ошибки, которые все еще остаются нерешенными для большинства устройств, несмотря на выпущенные Nvidia обновления, которые в большей мере охватывают только новую серию RTX 50.

Проблемы впервые обнаружились в январе с выходом драйвера версии 572.16, который добавил поддержку новой линейки RTX 50, однако вместе с тем стабильность предыдущих моделей была существенно ухудшена. Сбои были зафиксированы при активации DLSS Frame Generation, особенно в сочетании с G-Sync. Больше всего на проблемы жаловались пользователи игр Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и God of War Ragnarok.

В качестве временного решения называют отключение функции Frame Generation или откат драйвера до версии 566. Однако эти меры удаляют нововведения и не решают проблему в корне. Эксперты полагают, что Nvidia сосредоточена на разработке новых функций для свежей серии RTX 50. Компания Nvidia пока официально не признавала проблему.

Ранее были раскрыты подробные характеристики бюджетной и мощной видеокарты Nvidia.