Энтузиаст запустил Half-Life 2 на видеокарте с 8 МБ памяти

Любитель технологий с YouTube-канала Budget-Builds Official смог запустить легендарную игру Half-Life 2 на старой видеокарте Pine Technology 3D Phantom XP 2800 с всего 8 мегабайтами видеопамяти. Эта игра вышла в 2004 году и тогда требовала хотя бы 64 МБ памяти на видеокарте.

© Ferra.ru

Чтобы добиться такого результата, пришлось сильно упростить игру. Все красивые эффекты — тени, отражения, текстуры — убрали, оставив только самые базовые настройки. Разрешение экрана снизили до 320×240 пикселей, а поддержку ограничили старым DirectX 6. Сначала игра работала на 10−20 кадрах в секунду и быстро вылетала, но после долгих настроек автор добился стабильных 60 кадров. Правда, картинка стала похожа на странный пустотный мир, где объекты появляются и исчезают прямо на глазах.

© Budget-Builds Official

© Budget-Builds Official

Для эксперимента использовали старый компьютер с процессором AMD Athlon 64, 1 ГБ оперативной памяти и Windows XP.