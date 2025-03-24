Хоррор Silent Hill f запретили в Австралии до релиза

Новая игра Silent Hill f, которую фанаты ждали с нетерпением, не выйдет в Австралии — по крайней мере, в своём текущем виде. Австралийская комиссия по классификации (ACB) присвоила ей статус "Отказано в классификации" (RC), что фактически означает запрет на продажу в стране, хотя сама игра ещё даже не получила точной даты выхода.

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Почему так случилось? Пока комиссия не объяснила причин, но на странице игры в Steam есть предупреждение: там будут сцены с насилием, пытками, издевательствами над детьми, галлюцинациями и дискриминацией по полу. Всё это происходит в Японии 1960-х годов, и разработчики из Konami говорят, что хотели показать культуру того времени. Судя по описанию от американской ESRB, в игре есть жуткие моменты — например, персонажа сжигают заживо в клетке или отрезают куски лица во время ритуала.

В Австралии уже запрещали игры за слишком жестокий контент — например, Silent Hill: Homecoming в 2008 году вышла только после цензуры. Теперь Konami, скорее всего, придётся убрать часть сцен, чтобы игра прошла проверку.