В России создали специальную онлайн-игру для программистов

Специалисты РТУ МИРЭА разработали онлайн-игру, которая поможет в обучении программистов

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В РТУ МИРЭА разработали образовательную многопользовательскую игру, API Wars, которая помогает изучать программирование и социальную инженерию через игровой процесс. Действие игры происходит в будущем, где игроки, в роли хакеров, соревнуются за взлом автоматизированного завода роботов. Проект привлекает не только своим игровым подходом, но и атмосферой, в которой используется советский стиль, что добавляет игре уникальности.

Игра сочетает в себе обучение и развлечение. Участники отправляют HTTP-запросы, разбираются в API и осваивают стратегии. Для погружения в процесс разработчики предоставили документацию, схемы и инструкции, которые не только делают игровой процесс увлекательным, но и полезным для профессионального роста. Станислав Макиевский, автор проекта и преподаватель РТУ МИРЭА, отметил, что API Wars задумывалась как инструмент, который одновременно обучает и мотивирует.

Сейчас проект проходит бета-тестирование среди студентов. В игре уже работают ключевые механики: PvP-бои, торговля, управление ресурсами и процедурная генерация миров. Разработчики планируют в течение года выпустить полную версию, внедрить два игровых режима и привлечь 10 000 пользователей. Игра строится на современной модульной архитектуре, что позволяет легко масштабировать проект и добавлять новые функции, делая его ещё более увлекательным и полезным.