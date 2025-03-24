Популярный игровой движок запустили на российской ОС «Аврора»

Российский студент запустил игровой движок Unreal Engine 4 на устройстве под управлением ОС «Аврора»

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Игровой движок Unreal Engine 4 от Epic Games был впервые запущен на отечественной операционной системе «Аврора». Этот проект стал результатом работы студента Московского авиационного института Александра Навроцкого, который адаптировал движок в рамках своей магистерской работы. С помощью инструментов «Аврора SDK» он смог успешно портировать Unreal Engine 4 под ОС «Аврора 5». На данный момент это лишь первый этап работы, но он уже показывает, что задача вполне выполнима.

Эта инициатива стала важным шагом в развитии «Авроры», которая активно набирает популярность среди технических энтузиастов и академических кругов. Роман Аляутдин, директор департамента разработки ОС, отметил, что расширение экосистемы ОС и использование таких программных продуктов, как Unreal Engine свидетельствует о растущем интересе к системе. Важно, что «Аврора» теперь доступна для покупки не только крупными компаниями, но и для физических лиц.

В будущем планируется улучшить адаптацию движка, оптимизировать работу с текстурами и добавить поддержку поворота экрана. Также Александр Навроцкий планирует повысить безопасность приложения и сравнить производительность на «Авроре» и Android. В долгосрочной перспективе он надеется перейти на более современную технологию Vulkan и даже работать с более новым движком UE5.