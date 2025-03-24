Авторы God of War выпустили видео к 20-летию игровой серии

Игровой франшизе God of War 22 марта исполнилось 20 лет.

© Российская Газета

По этому поводу компания Santa Monica Studio на канале PlayStation выпустила трибьют-видео.

В ролике ретроспективно показывается путь протагониста - спартанского воина Кратоса.

Первая часть вышла в 2005 году, образовав мультимедийную франшизу, в которую вошли прямые сиквелы, мобильные спин-оффы, "мягкий" перезапуск, комиксы по мотивам и т.д.

К юбилею разработчики выпустили обновление для Ragnarök с новой коллекцией предметов, а сетевые инсайдеры на фоне стали сыпать сообщениями о том, что авторы готовят новый проект в сеттинге греческой мифологии.