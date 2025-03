Cтали известны системные требования для ПК-порта The Last of Us Part II

Компания Naughty Dog, разработчик дилогии The Last of Us, объявила дату выхода порта второй части для ПК. Для компьютеров выйдет игра The Last of Us Part II Remastered. Также стали известны технические требования.

Версия для ПК будет поддерживать DLSS 3, FSR 3.1 и FSR 4, а также вертикальную синхронизацию, ограничение частоты кадров и DirectStorage для ускорения загрузки. Тайтл будет совместим с ультраширокими мониторами и предложит гибкие настройки графики для регулировки качества текстур, объёмных эффектов и отражений.

Можно будет использовать контроллеры, включая DualSense, а также настраивать управление клавиатурой и мышью. Версия для ПК будет включать в себя новые функции из версии для PlayStation 5, такие как режим No Return, свободное исполнение на гитаре (free-to-play) и комментарии разработчиков.

Пользователи ПК с учётной записью PlayStation Network получат бонусы. Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i3-8100 и видеокарту GTX 1650, а максимальные — Intel Core i7-11700, RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти. Размер игры составит 150 ГБ, а релиз намечен на 3 апреля.