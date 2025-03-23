В сеть слили геймплей новой Battlefield

На форуме Reddit была опубликована серия видеороликов с демонстрацией геймплея еще не вышедшей игры Battlefield, которая в настоящее время проходит стадию закрытого тестирования.

© Electronic Arts

В утекших видео представлены фрагменты игрового процесса на новой карте под названием Battery в режиме «Захват». Локация, ранее замеченная лишь на концепт-артах, представляет собой часть города с узкими улочками и плотной застройкой, что добавляет динамику игровому процессу.

Кроме того, были продемонстрированы новые игровые механики, такие как выполнение кувырков и возможность эвакуации раненых союзников в безопасные зоны, что открывает дополнительные тактические возможности для игроков.

Компания Electronic Arts подтвердила, что новая часть Battlefield будет выполнена в классической стилистике без футуристических элементов, критикуемых в актуальной Battlefield 2042. Выпуск игры запланирован до апреля 2026 года. По слухам, в новой части будет классический мультиплеер на 64 игрока, четыре класса и полностью переработанная система разрушаемости. Ожидается, что шутер представит противостояние между НАТО и некой частной военной компанией.