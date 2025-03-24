GeForce RTX 5060 Ti получит версию на 8 и 16 ГБ

Компания Nvidia уже предоставила своим партнерам характеристики видеокарты GeForce RTX 5060 Ti. Благодаря этой утечке данные о новинке утекли в сеть, сообщает портал VideoCardz.

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Согласно источнику, графический процессор Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет работать на частотах 2407–2572 МГц. Также новинка получит 4608 ядер CUDA, что превосходит показатели предыдущей модели (4352 ядра).

Видеокарта предложит два варианта объема памяти — на 8 и 16 ГБ стандарта GDDR7 с частотой 2,8 ГГц. Среди прочего отмечается наличие 128-битной шины и пропускная способность 448 ГБ/с — на 55% больше, чем у предшествующей модели. Уровень энергопотребления (TDP) составит 180 Вт, а стоимость видеокарты пока что остается неизвестной. При этом данные параметры одинаковы для обеих версий GeForce RTX 5060.

Изначально ожидалось, что бюджетные RTX 5060, 5060 Ti и, возможно, RTX 5050 будут представлены в марте. Однако Nvidia перенесла их запуск на середину апреля. Окажутся ли предстоящие видеокарты в дефиците и насколько спекулянты завысят их стоимость при перепродаже, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Minecraft радикально улучшится графика.