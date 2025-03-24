В Minecraft радикально улучшится графика

Студия Mojang представила масштабное обновление Vibrant Visuals, которое значительно преобразит визуальную составляющую Minecraft. Анонсированное нововведение затронет освещение, добавит эффект объемного тумана, детализированные пиксельные тени и совершенно новую систему отображения воды. Первыми оценить изменения смогут пользователи Bedrock-версии, в то время как Java Edition получит апдейт несколько позже. Об этом сообщает издание IGN.

Разработчики подчеркивают, что Vibrant Visuals сфокусировано исключительно на графике и не повлияет на геймплейные механики. В частности, новые тени не изменят уровень освещенности и, как следствие, частоту появления враждебных мобов.

Для тех, кто предпочитает классический вид Minecraft, предусмотрена возможность моментального переключения между обновленной и оригинальной графикой. Эта опция позволит каждому игроку настроить визуальное восприятие игры по своему вкусу.

Первая бета-версия Vibrant Visuals станет доступна для тестирования через несколько месяцев. Релиз финальной версии запланирован как бесплатное обновление для всех владельцев Minecraft.

В Mojang также развеяли слухи о разработке Minecraft 2 и планах по активному внедрению генеративного ИИ. Студия подтвердила приверженность оригинальному вектору развития проекта, делая акцент на постепенном улучшении существующих элементов.

Vibrant Visuals рассматривается как первый шаг в долгосрочной стратегии по модернизации визуальной части Minecraft. Команда стремится сохранить узнаваемый стиль игры, одновременно адаптируя его к современным графическим стандартам.

Ранее умевший играть в Minecraft шимпанзе Канзи умер из-за проблем с сердцем.