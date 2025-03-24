В Steam прокралась демка игры с вирусом

Valve убрала из Steam демо-версию игры под названием Sniper: Phantom’s Resolution после жалоб игроков. Пользователи заметили, что бесплатная пробная версия, которую можно было скачать на Steam, заражала компьютеры вредоносной программой. Это уже второй случай за последние два месяца, когда Valve приходится удалять игры из-за таких проблем.

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Sniper: Phantom’s Resolution обещала игрокам «реалистичный шутер от первого лица с динамичным сюжетом и опасными миссиями», но вместо этого демо-версия оказалась ловушкой. Игроки на Reddit первыми забили тревогу, обнаружив подозрительные файлы после установки. Valve быстро отреагировала и убрала игру из магазина.

В прошлом месяце похожая история случилась с игрой PirateFi — она тоже оказалась замаскированным вирусом, который крал пароли. Valve пока не рассказала, сколько людей пострадало и что именно делал вирус, но посоветовала всем проверить свои устройства антивирусом.