Как разблокировать хардкорный режим в Kingdom Come: Deliverance 2

До конца весны Kingdom Come: Deliverance 2 должна получить официальный хардкорный режим, который ощутимо повышает сложность прохождения — самое то для опытных игроков. Однако те, кто не хочет ждать обновления, уже могут попробовать хардкорный вариант: технически он доступен, просто его нужно включать через консоль. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

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Как (неофициально) разблокировать хардкорный режим

Найдите Kingdom Come: Deliverance 2 в библиотеке Steam.

Кликните по игре правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».

На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».

Впишите в строку -devmode .

. Запустите игру.

В главном меню нажмите «~» (тильда), чтобы открыть консоль.

Введите команду wh_sys_GameModeSelecting = 1 и нажмите Enter.

и нажмите Enter. После этого вы можете начать новую игру в хардкорном режиме.

Чем хардкорный режим отличается от обычного

Хардкорный режим значительно повышает сложность игры, особенно в первые часы прохождения. Для многих энтузиастов он будет самым оптимальным вариантом, потому что многие изменения, внесенные разработчиками, призваны улучшить погружение в игру.

Например, на старте прохождения в хардкорном режиме всем игрокам придется выбрать негативный перк, который наложит на протагониста тот или иной штраф. Например, Индржих может страдать от болей в спине, что снижает максимальную нагрузку и добавляет в игру риск потянуть мышцы, нагибаясь для сбора трав.

Еще одно важное отличие от обычной сложности — меньше информации. Шкалы здоровья и выносливости будут скрыты, а в бою не показываются индикаторы парирования и идеального блока. Хардкорный режим также убирает маркеры, показывающие местоположение игрока на карте, из-за чего ориентироваться на местности придется по алтарям, подсказкам персонажей и другим приметам. Однако этот нюанс пока не полностью внедрен в игру.