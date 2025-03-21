Как работает трансмог брони в Palworld
Последний крупный патч для Palworld добавил в игру несколько новых механик, включая возможность менять внешний вид брони. Портал GameSpot рассказал все, что нужно знать о новой механике трансмога.
Как работает трансмог
Новая механика косметической брони позволяет поменять внешний вид снаряжения, не меняя его характеристики. К сожалению, переключаться можно между лишь теми видами брони, что есть в инвентаре игрока: взять и просто поставить внешний вид какой-нибудь высокоуровневой брони не получится.
Как разблокировать шкаф для трансмога
Шкаф открывается на 22 уровне за одно очко древних технологий, и построить его можно точно так же, как любое другое сооружение. Откройте колесо действий для строительства на базе и переключитесь на вкладку мебели, после чего найдите там шкаф.
Для строительства потребуются следующие материалы
- 100 дерева
- 20 ткани
- 30 камня
- 5 деталей древней цивилизации
Как менять броню через шкаф для трансмога
Построив шкаф, активируйте его — на экране появится меню редактирования одежды персонажа. Там же можно поменять внешний вид головы, тела и глайдера. Для того, чтобы переключить внешность брони на какую-либо другую, та броня, чей вид вы хотите использовать, должна быть в инвентаре персонажа.