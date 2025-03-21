Как переносить палов в другие миры в Palworld

Последний крупный патч для Palworld добавил в игру несколько новых механик, включая возможность переносить палов между мирами. Портал GameSpot рассказал, как работает новая механика глобального палбокса.

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Как работает глобальный палбокс

Новый палбокс позволяет сохранять генетические данные палов и реконструировать их в других мирах. По сути, с помощью этой механики можно копировать и вставлять любимых палов в другие миры, созданные игроком. Но бесконечно создавать копии одного и того же пала в одном мире не получится.

Как разблокировать палбокс

Технически, глобальный палбокс можно разблокировать в первом тире древа технологий, поэтому получить доступ к нему можно почти сразу после начала игры. Для того, чтобы построить палбокс, откройте колесо действий для строительства и перейдите на вкладку палов

Для строительства палбокса потребуются следующие ресурсы:

3 фрагмента палзиума

5 дерева

15 камня

Как использовать глобальный палбокс

Прежде всего, пал, которого вы хотите перенести, должен храниться в стандартном палбоксе. Запомните, в каком именно боксе он находится — так вам будет проще найти его в будущем.

Затем активируйте глобальный палбокс, чтобы начать сохранение генетических данных. Все палы, хранящиеся в стандартном боксе, будут показаны в левой части экрана. Найдите пала, которого вы хотите перенести, и перетащите их в глобальный палбокс в правой части экрана.