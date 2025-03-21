Геймеры в Москве сами предпочитают собирать ПК

Жители Москвы все чаще самостоятельно собирают и обновляют компьютеры вместо того, чтобы покупать готовые изделия. Как следует из данных объединенной розничной сети МегаФона и Yota и сети магазинов электроники «Ситилинк», в 2024 году было продано на 27 процентов больше комплектующих для компьютеров, чем годом ранее. Однако тенденция на обновление не коснулась ноутбуков, спрос на которые продолжает расти.

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Столица традиционно лидирует в продажах комплектующих для ПК. Так, в прошлом году москвичи приобрели в два раза больше видеокарт, блоков питания, корпусов и систем охлаждения, чем жители Поволжья и Северного Кавказа вместе взятые.

При этом москвичи чаще собирали и обновляли игровые компьютеры. Это подтверждают бренды, которые попали в лидеры по продажам в сети магазинов электроники. Например, из видеокарт наиболее популярными были модели Palit на базе процессоров Nvidia, для стабильного питания предпочтение отдавалось блокам от Deepcool, а из систем охлаждения выбор падал на бренд Id-Cooling.

Спрос на готовые компьютеры остался примерно на том же уровне, что и в 2023 году — рост составил лишь 1,1 процента. В этом сегменте лидирующие позиции занимают бренды Msi, а также Chuwi и Teclast.

В то же время в сегменте ноутбуков наблюдается значительный рост спроса. Так, в розничной сети МегаФона и Yota в прошлом году их было куплено в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. В топе оказались девайсы китайских производителей — Chuwi, Tecno и Huawei.

Как отметил руководитель оператора по продажам и обслуживанию собственной розницы в Московском регионе Алексей Лисин, москвичи все чаще предпочитают кастомные решения, подбирая комплектующие под свои задачи — от гейминга до работы с графикой.

«Мы видим, что растет спрос и на ноутбуки, что говорит о диверсификации предпочтений пользователей. Наша объединенная розничная сеть предлагает самые современные и актуальные девайсы, позволяя выбрать оптимальную технику на любой вкус», — сказал Лисин.

По мнению директора единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Николая Пулича, сборка ПК в отличие от готовых решений дает гибкость в подборе необходимых комплектующих для работы или развлечений. Говоря о возросшем спросе на ноутбуки в прошлом году, он заметил, что такая динамика может быть связана с появлением интересных новинок на рынке.