Показана русская озвучка Metal Gear Solid от студии FreedomHellVOICE

Студия FreedomHellVOICE, известная по локализации Halo: Reach, Halo: ODST и Resident Evil 4, представила ролик с русской озвучкой для Metal Gear Solid. В видео показаны диалоги персонажей и геймплейные кадры.

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Средства на создание русской озвучки (более 40 тысяч рублей) были собраны через краудфандинг еще в июне 2024 года. Над ней работают актеры, участвовавшие в других проектах FreedomHellVOICE.

Планируемая дата выпуска полной локализации Metal Gear Solid пока неизвестна.