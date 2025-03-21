Как фармить древесину в Assassin's Creed Shadows: гайд

В Assassin’s Creed Shadows игроки могут постепенно развивать свое укрытие, достраивая новые комнаты — но для того, чтобы строить их, надо раздобыть стройматериалы. Портал gamerant.com рассказал, где в игре можно найти древесину.

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Замки и вражеские лагеря

Одни из самых частых мест, где можно найти древесину — это замки и вражеские лагеря. Прокравшись внутрь, игроку необходимо либо одолеть врагов, либо скрытно обойти их. После этого можно использовать орлиное зрение Наоэ, чтобы проверить окружение на наличие золотых точек — они означают источники ресурсов, включая дерево.

Если говорить конкретно о замках, то у игрока будет опция отыскать ключ, чтобы открыть кладовую вражеских ресурсов и вывезти оттуда паллеты с предметами с помощью разведчиков. При смене времени года разведчики вернутся на базу, а их добыча будет добавлена в инвентарь.

Награда за выполнение заданий

Еще один способ быстрого фарма древесины — это выполнение контрактов. Открыв новые укрытия в нескольких регионах, игроки также получат доступ к новым контрактам: они подразумевают выполнение различных заданий, от убийств до зачистки лагерей. Просто поищите в списке контракты, награждающие древесиной.

Покупка у портового торговца

Если вам срочно нужна древесина и вы категорически не хотите зачищать лагеря или выполнять контракты, есть последняя опция — покупка у портовых торговцев. Их можно найти в поселениях, стоящих на берегу рек, и обычно они предлагают достаточно широкий ассортимент предметов, включая материалы.