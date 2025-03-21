Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2025

Март подходит к концу, но в последние дни месяца геймеров ждет еще пара достаточно громких релизов. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Jurassic World Evolution 2: менеджмент-сима, где игроки могут заняться развитием собственного заповедника с динозаврами. Причем в игре можно не только строить свой парк в режиме песочницы, но и проходить различные сценарии, охватывающие события разных фильмов серии. Jurassic World Evolution 2 можно бесплатно забрать до 27 марта, но игра технически недоступна пользователям из России.

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В Steam состоялся релиз Quarantine — бесплатного пролога к следующей части серии «Мор». Первая глава продолжения рассказывала историю Гаруспика, а теперь пришел черед Даниила Данковского: бакалавра медицины, который отправится в зачумленный Город в поисках бессмертия. Протагонист получит уникальные механики лечения пациентов и, конечно же, собственную сюжетную линию, которая расскажет много нового о мире игры.

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На бесплатные выходные в Steam вышла Cities: Skylines — градостроительный симулятор, который, пожалуй, не нуждается в представлении. Несмотря на то, что разработчики подвели поклонников с релизом продолжения, оригинальная игра по-прежнему считается одним из лучших представителей жанра за всю его историю. А бесплатных выходных должно хватить, чтобы понять, хотите ли вы посвятить градостроению сотни часов свободного времени.

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KOEI TECMO выложила в Steam демоверсию Atelier Yumia — новой части долгоиграющей серии Atelier, которая начнет очередной сюжетный цикл. На этот раз главной героиней станет Юмия: алхимик, отправившаяся в экспедицию по разрушенной империи. Ей предстоит не только разобраться, почему пала древняя цивилизация, но и найти ответы на вопросы о собственной семье.