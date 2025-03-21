Вышел дебютный трейлер новой части Painkiller

Культовый Painkiller возвращается. Anshar Studios и 3D Realms объявили о перезапуске мясного шутера про демонов и показали дебютный трейлер новой игры серии.

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Игроков отправят в чистилище за преступления против Небес. Чтобы искупить вину, им предстоит остановить падшего ангела Азазеля и его армию, которая угрожают Земле.

В новой Painkiller будут полчища врагов, демоны с уникальными способностями и три нефилима — создания Азазеля. Разработчики добавят кооперативный режим до трех игроков, а также возможность пройти кампанию в одиночку.

Для сражений предусмотрено разнообразное оружие и комбинируемые способности персонажей. На выбор предоставят четырех героев — Ink, Void, Sol и Roch — с индивидуальными наборами умений.

Релиз Painkiller запланирован на конец 2025 года для ПК, PS5 и Xbox Series.