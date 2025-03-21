Дома у экс-главы PlayStation нашли редкую консоль Sony под Nintendo

Один из создателей консоли PlayStation и бывший исполнительный директор Sony Computer Entertainment Кен Кутараги оказался владельцем уникального прототипа игровой консоли Nintendo PlayStation. Об этом стало известно после встречи фотографа Джулиана Домански с Кутараги в этом месяце, сообщает портал VGC.

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Домански опубликовал фотографии прототипа Nintendo PlayStation в социальной сети X (ранее Twitter), заявив, что ему удалось лично подержать в руках редчайшую консоль. Устройство было создано в начале 1990-х годов в рамках сотрудничества Sony и Nintendo. Всего было произведено около 200 прототипов, однако совместная разработка вскоре завершилась, и Sony решила самостоятельно выйти на рынок игровых консолей.

Изначально консоль планировалась как дополнение для Super Nintendo, добавляющее поддержку CD и способное улучшить ее производительность.

Отмечается, что прототип Кутараги отличается от известного ранее экземпляра, проданного на аукционе в 2020 году за $260 тыс. Так, устройство Кутараги имеет немного другой логотип PlayStation, уникальную маркировку кнопок и находится в значительно лучшем состоянии по сравнению с проданным образцом.

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