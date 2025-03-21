Алексей Макаренков раскрыл подробности Atomic Heart 2

Бывший главред Игромании и блогер Алексей Макаренков поделился первыми подробностями о разработке Atomic Heart 2.

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По его словам, у студии Mundfish уже есть четкое представление о сиквеле, ключевые механики готовы, а проект создается на базе Unreal Engine 5 — это обеспечит более высокую детализацию и заметный прирост в графике.

Студия не намерена отказываться от фирменного ретрофутуристичного стиля, но атмосфера станет мрачнее — в духе Metro Exodus. События вновь развернутся в альтернативной версии СССР.

Одним из нововведений станет динамическая смена времен года по ходу сюжетной кампании. Также вернутся знакомые персонажи из оригинала, а система исследования мира будет переработана и расширена.

К сожалению, дата выхода игры пока что не раскрывается.