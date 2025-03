По игре Split Fiction снимут фильм

Как сообщает издание Variety, в Голливуде началась разработка экранизации Split Fiction. Работу над картиной ведёт компания Story Kitchen, которая ранее сообщала о производстве экранизации ещё одной игры студии Hazelight — It Takes Two.

Сейчас создание фильма по Split Fiction находится на очень ранней стадии, однако студии Голливуда уже готовятся выкупить права на показ. Кто выступит режиссёром ленты и кто сыграет главные роли, пока неизвестно.

Split Fiction — кооперативная игра от студии Hazelight, создателей It Takes Two и A Way Out. Проект рассказывает историю начинающих писательниц Мио и Зои, которые вместе попадают в собственные истории — фантастические и фэнтезийные. Чтобы выбраться из виртуальной реальности, им приходится действовать сообща, несмотря на большие отличия в характерах.