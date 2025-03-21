Представлена эксклюзивная RTX 5090 с автографом Дженсена Хуанга

На GTC 2025 маркетинговый директор ASUS Эрнест Чен показал, возможно, самую дорогую и редкую видеокарту в мире.

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Речь идет о модели ROG RTX 5090 Astral Dhahab OC Edition с личным автографом основателя NVIDIA Дженсена Хуанга и надписью «RTX ON!».

Адаптер выполнен в золотом корпусе с гравировками небоскребов, верблюдов и арабской каллиграфии. Это ближневосточная эксклюзивная версия, созданная на базе новой серии ROG Astral с четырьмя вентиляторами.

© Tom's Hardware

Базовая цена обычной RTX 5090 Astral составляет $3099 — на 50% дороже референса. Коллекционный экземпляр с подписью Дженсена может стоить свыше $16 000. Именно столько на благотворительном аукционе в 2024 году заплатили за подписанную ROG Matrix RTX 4090.

Хотя сам Хуанг часто ставит автографы на устройства фанатов, что может снижать их коллекционную ценность, конкретно эта карта — уникальна по оформлению и происхождению.