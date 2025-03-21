Radeon RX 9070 XT возглавила топ видеокарт

TechRadar опубликовал актуальный рейтинг видеокарт на март 2025 года.

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Первое место заняла Radeon RX 9070 XT, которую называют идеальным выбором для гейминга в 1440p и даже 4K. При этом карта стоит значительно дешевле аналогов от NVIDIA, таких как RTX 5070 Ti и RTX 4080, с которыми сравнима по производительности.

Вторую позицию заняла бюджетная Intel ARC B580 — хорошее решение для 1080p и даже 1440p, с ценником ниже аналогов. Лучшей видеокартой NVIDIA текущего поколения признана RTX 5070 Ti, но найти её по рекомендованной цене всё ещё трудно.

Также в топ вошли RTX 5080 и 5090 — мощные адаптеры для 4K и профессиональных задач. Упоминается и RTX 4070 SUPER как оптимальный выбор среди карт предыдущего поколения.

Для тех, кто ищет совсем доступное решение, есть Intel ARC B570. А завершает список Radeon RX 7900 XTX — флагман AMD прошлого поколения, всё ещё актуальный при высоких разрешениях.