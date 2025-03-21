Опубликован новый трейлер российского шутера PIONER

Российская студия GFA Games представила новый трейлер многопользовательского шутера PIONER в рамках презентации Future Games Show Spring Showcase. Об этом сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

Игра сочетает элементы выживания и погружает игроков в атмосферу, стилизованную под советскую эпоху. В PIONER геймерам представят масштабный игровой мир площадью 50 кв. км., в котором пользователи смогут заниматься исследованием, сбором ресурсов, созданием оружия и участием в сражениях за выживание.

Среди игровых режимов будут доступны сюжетная кампания, PvE, а также PvP-зоны, где игроки могут столкнуться в бою друг с другом. Действие игры происходит на постапокалиптическом острове времен СССР с повышенным радиационным фоном. Различные обозреватели отмечают схожесть игры со «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и Escape from Tarkov.

Релиз PIONER запланирован на 2025 год, однако точная дата пока не объявлена. Разработчики пообещали раскрыть больше деталей в ближайшем будущем. Релиз игры запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее игру Resident Evil 3 выпустили для смартфонов.