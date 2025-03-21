В Epic Games Store раздают Jurassic World Evolution 2

Интернет-магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные видеоигры. На этот раз геймеры могут забрать Jurassic World Evolution 2 — симулятор парка Юрского периода, который в обычное время стоит аж 60 долларов. В России игра, к сожалению, недоступна, так что вам придется сменить регион своего аккаунта прежде чем получать халяву.

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Jurassic World Evolution 2 — долгожданное продолжение популярной игры Jurassic World Evolution от студии Frontier, которое открывает славную новую эру в истории франшизы и развивает новаторские идеи управленческого симулятора, вышедшего в 2018 году. Из описания игры

Jurassic World Evolution 2 будет доступна до вечера 27 марта, после чего ее сменят сразу две таинственные игры.